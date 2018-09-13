Серьезная болезнь перевернула жизнь Елены Летучей

Елена Летучая возвращается на телевидение. Однако популярная ведущая призналась, что проблемы со здоровьем наложили серьезный отпечаток на всю ее жизнедеятельность.

Елена Летучая возвращается на Первый канал с новой программой. Кроме того, она запускает шоу "Летучий надзор без цензуры" в интернете. Между тем в начале года популярная телеведущая была вынуждена взять отпуск. Елена серьезно подорвала здоровье, вследствие чего не могла ни продолжать съемки, ни совершать перелеты. "Это очень больной вопрос. Состояние моего здоровья с рабочим графиком, кажется, никогда не совпадут. Теперь я все время должна следить за своим здоровьем", – призналась Летучая.

Однако блондинка отметила, что и новый проект подразумевает путешествия, но уже не такие частые, как раньше. "В контракте у меня прописано, что перелеты должны быть не чаще раза в месяц. Это рекомендации врачей. Мне запрещена серьезная нагрузка на сердце, поэтому теперь совершаю перелеты с перерывами. Больше не могу не считаться с состоянием здоровья", – цитирует Елену сайт "Комсомольская правда".

Ведущая призналась, что у нее нет звездных замашек. Более того, она убеждена, что публичные люди должны обладать особенной сдержанностью. Однако Елена не любит грубости в магазинах. Тут-то она молчать не будет. "Могу сделать резкое замечание. Не могу промолчать, когда вижу, как кто-то обижает слабого", – пояснила Летучая.

По ее словам, в магазинах к ней всегда внимательно относятся и даже следят, что она положила в корзину. Однажды произошел забавный случай. "В очень известной сети магазинов ко мне подбежала девушка, начала вытаскивать из моей корзины продукты и куда-то уносить. На мои вопросы она ответила так: "Елена, Вы не переживайте! Сейчас мы Вам все заменим, принесем все самое свежее и хорошее", – рассказала телеведущая.