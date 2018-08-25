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Страдающая неизвестной болезнью МакSим прервала молчание

Певица МакSим. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова), вынужденная покинуть сцену из-за неизвестной болезни, возвращается к работе. Выступление артистки пройдет уже на следующей неделе.
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"Лето заканчивается, а вместе с ним заканчиваются каникулы у всех учащихся и не только. Подошел к концу и отпуск МакSим", – говорится в сообщении на официальной странице певицы в Instagram.

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Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление

Дата ближайшего концерта певицы уже названа. Ждать осталось совсем недолго. "1 сентября она даст свой концерт в Стерлитамаке и отметит День знаний вместе с его жителями", – сообщили представители артистки.

Набиралась сил и приводила в порядок здоровье певица на Алтае. В путешествие она отправилась с двумя дочерьми – Александрой и Марией, а также новым бойфрендом. Однако своего избранника МакSим пока скрывает от публики.

Известно лишь только то, что новый роман певица закрутила около двух месяцев назад. Мужчина, которому отдала сердце Марина, не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Напомним, в июне текущего года МакSим заявила, что вынуждена уйти со сцены из-за болезни. Что за недуг мучил артистку, она не пояснила. Позже появилась информация, что у певицы обнаружили серьезные проблемы с сосудами головного мозга.

Автор: Алёна Нестерова25 августа 2018, 16:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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