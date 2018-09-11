Казус на вечеринке: Шнуров вышел в свет с новой подругой и забыл ее имя

Поклонники Сергея Шнурова долго ждали, когда музыкант появится на публике с новой избранницей Ксенией. Однако певец, который прославился не в последнюю очередь благодаря скандалам и провокациям, снова всех удивил. Шнур показал общественности другую красавицу.

Недавно Шнуров появился на премии "GQ Человек года – 2018", где прошелся по красной дорожке с девушкой в красном платье и с длинными светлыми локонами. Общественность растерялась: действительно ли это новая избранница исполнителя или очередная провокация?



"Ленинградец" вдаваться в подробности не стал, передает Пятый канал. Фронтмен рок-группы добавил масла в огонь, сделав вид, что забыл имя девушки. На вопросы журналистов он ответил: "Мы пойдем", и поспешил удалиться с новой пассией.

Поклонники "Ленинграда" оценили загадочную спутницу Сергея, пишет Ura.ru. Многие выразили мнение, что она шатается, будто пьяная. Некоторых смутил возраст: мол, в дочери годится.

Стоит отметить, что дива пришлась по вкусу далеко не всем, сообщает Life.ru. "Матильда лучше!" – резюмировали некоторые фанаты. Звездной паре, по всей видимости, на мнение окружающих плевать с высокой колокольни.

Напомним, что после развода с Матильдой Сергей пустился во все тяжкие. Сообщалось, что он стал менять возлюбленных как перчатки.

Тогда Сеть взорвали снимки артиста с новой пассией. На фотографиях звезда нежно обнимает и целует в губы коротко стриженную блондинку. Этот красноречивый кадр позволил поклонникам предположить, что между девушкой и музыкантом нечто большее, чем дружба.