Сбился со счета: рассекречено имя новой любовницы Шнура

После развода лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пустился во все тяжкие. Звезда меняет возлюбленных как перчатки.

Сеть взорвали снимки артиста с новой пассией. На фотографиях звезда нежно обнимает и целует коротко стриженную блондинку в губы. Этот красноречивый кадр позволил поклонникам предположить, что между девушкой и музыкантом нечто большее, чем дружба.

"Наверное, почти у каждого есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души и одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи твой мир уже не будет прежним" – так блондинка подписала снимки с Сергеем, опубликовав их в Instagram.

Отметим, что о новой зазнобе Шнурова известно очень мало. Красотку зовут Ксения Костровская. Она живет в Санкт-Петербурге, принимает участие в профессиональных фотосессиях в качестве модели, имеет отношение к студии тату и перманентного макияжа.

Фолловеры Ксении отметили в комментариях, что Шнуров – мужчина непостоянный и ненадежный. Блондинка ответила на это замечание с юмором. "Ноу проблем, он свободный мужчина) по всей видимости, вы неправильно восприняли мои слова", – ответила она.

Напомним, о разводе со своей третьей супругой Матильдой Шнуров объявил в конце мая. После расставания Шнурову приписывали роман с 48-летней предпринимательницей Никой Белоцерковской. Кроме того, писали Dni.Ru, на Сергея обратила внимание экс-возлюбленная актриса Оксана Акиньшина и, как казалось, артист отвечал ей взаимностью. Ранее они взорвали соцсети своими совместными фото и беззастенчиво заигрывали друг с другом в микроблоге певца.