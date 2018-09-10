Худой и сгорбленный: онкобольная звезда сериалов трясет деньги с народа

Звезда сериалов Эд Мацаберидзе ходит в спортивной одежде - по его словам, чтобы быть похожим на бандита. Актер продолжает шутить над своим недугом и над своей внешностью.

Эд сравнивает себя с Брюсом Ли. Актер пишет, что стал похож на знаменитого мастера единоборств, так как сильно похудел.

"Хожу в спортивной одежде не потому, что это удобно, а что б все думали, что я бандит или спортсмен (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)! Да, худой, сгорбленный, с мешками под глазами, но тем опаснее я кажусь! Многие путают меня с Брюс Ли, говорят: "А мы думали – вы умерли", – пишет артист в своем Instagram.

Мацаберидзе заявляет, что "живее всех живых", и, по его словам, до сих пор может ранить одним пальцем. Актер предлагает помощь тем подписчикам, кто интересуется восточными единоборствами.

Кроме того, заявляет Мацаберидзе, поклонники уже должны некоторую сумму звезде сериала "Сладкая жизнь" и ведущему программы "Еда, я люблю тебя!". Он считает, что советы по выживанию, выложенные в соцсети, достойны оплаты.

"Ну, как? Помог? Нет? Странно, но тем не менее с вас 1$ за первый и последний урок...итого 2$. Учитывая кол-во подписчиков, к вечеру куплю себе квартиру, так что надеюсь на вашу честность, потому что на мою надеяться не приходится", – шутит Эд.

Ранее Мацаберидзе ответил на расспросы о сексе во время лечения рака. "Меня тут давеча спросили, как у меня с этим делом во время лечения? Сильно ли хочется?" – написал актер и телеведущий.

Мацаберидзе в шутливой форме поведал о сексуальных подвигах пациентов. "Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около пяти литров химии (читай – яд) каждую третью неделю!!!" – пояснил артист. По его словам, в составе этой жижи – "виагра, водка и "Ред булл" в равных пропорциях".