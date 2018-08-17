Шестая "химия": онкобольная звезда сериалов пожаловалась на жуткие боли

Актер Эдуард Мацаберидзе продолжает делиться с поклонниками рассказами о лечении рака. В этот раз артист поведал об ощущениях от шестой по счету химиотерапии.

Мацаберидзе рассказал своим подписчикам в Instagram, что шестая "химия" подарила ему много нового. "Например, повышенное давление, с которым я ранее не был знаком, ощущения, будто ударили по голове и зачем-то засунули палец в жопу", – разоткровенничался артист.

По мнению онкобольного, пониженное давление сопровождается схожими ощущениями. Разве что "удар не такой силы и палец тоньше".

Кроме того, Мацаберидзе упомянул о своем вымышленном друге Валерчике, который мотивирует актера во время лечения. По словам онкобольного, товарищ советует ему выпить водки.

Публикация от Эд Мацаберидзе (@edmatsaberidze) 17 Авг 2018 в 6:01 PDT

Стоит отметить, что в реальности Мацаберидзе чувствует себя немного лучше, чем ранее. "Пришло время пить таблетки, от которых давление поднимается... выпил, сижу немного очкую, Валерчик настаивает, что, пока не поздно, нужно сгонять за водкой и "Ред буллом" <...>", – резюмировал он.

Ранее Эдуард Мацаберидзе в шутливой форме ответил на расспросы о сексе во время лечения рака. "Меня тут давеча спросили, как у меня с этим делом во время лечения? Сильно ли хочется?" – начала свой рассказ звезда сериала "Сладкая жизнь" и ведущий программы "Еда, я люблю тебя!".

Далее Мацаберидзе в юмористической форме поведал о безудержных сексуальных подвигах лечащихся в онкоцентре пациентов. "Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около пяти литров химии (читай – яд) каждую третью неделю!!! И 4,5 литра из этой красной жижи не что иное, как виагра, водка и "Ред булл" в равных пропорциях!!!" – объявил телеведущий.