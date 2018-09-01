Меган Маркл сбежала в другую страну без мужа

Жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл улетела из Великобритании в Канаду на три дня. Супруга во время этого путешествия рядом с ней не было.

В обстановке секретности Меган Маркл покинула королевский дворец и в одиночку, без своего мужа принца Гарри, улетела в другую страну. Вскоре подробности этого побега в Канаду просочились в СМИ.

Впрочем, реальность оказалась не такой скандальной, как на первый взгляд. Бывшая актриса на три дня вырвалась в Торонто, чтобы повидаться со своей подругой Джессикой Малруни, передает издание "ОК".

Подруги, по сообщениям журналистов, прекрасно провели время. Светским хроникерам даже удалось узнать, о чем они шептались – якобы разговоры велись исключительно о пустяках, а также о детях Джессики, которые души не чают в "тетушке Мег".

Сыновья канадской подруги Меган Маркл играли важную роль в церемонии бракосочетания бывшей актрисы с принцем Гарри – они были пажами и несли ее фату. А маленькая дочь исполнила роль цветочницы.

Публикация от Jess Mulroney (@jessicamulroney) 19 Май 2018 в 9:01 PDT

Несмотря на то. что журналистам удалось узнать весьма конфидециальные детали беседы двух подруг, секретность поездки находилась на самом высоком уровне. В частности, в Сети до сих пор не появилось ни одной фотографии Меган Маркл в пути, несмотря на то, что она пересекала Атлантический океан коммерческим рейсом.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 4 Авг 2018 в 12:00 PDT

Благодаря тому, что о визите герцогини Сассекской в Канаду стало известно только постфактум, она смогла спокойно гулять по улицам Торонто и навещать своих старых друзей. Многие уверены, что увидеться с близкими ей было необходимо после череды громких скандалов, связанных с заявлениями ее отца Томаса Маркла.