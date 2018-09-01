Джигурда готовится к свадьбе после получения миллионного наследства Браташ

Актер Никита Джигурда ждет положительного исхода от скандального дела с наследованием миллионного состояния предпринимательницы Людмилы Браташ. После получения состояния он планирует жениться на бывшей супруге Марине Анисиной.

Дело о наследстве Людмилы Браташ, за которое Никита Джигурда борется с ее сестрой Светланой Романовой. складывается в пользу эпатажного актера. Столичный нотариус уже отказал родственницы миллионерши в получении средств. Теперь артист ждет решения судов Франции и США.

Никита Джигурда уверен в своей победе и уже знает, как отпраздновать получение состояния. Он рассказал, что намерен жениться на фигуристке Марине Анисиной, с которой они состояли в браке на протяжении восьми лет. "Наша свадьба с Мариной будет апофеозом победы в этом нелегком деле", – цитирует StarHit актера.

"Торжество планируем провести в конце ноября, возможно, ближе в Новому году. Все будет зависеть от того, как закончатся суды, и когда мы получим наследство", – рассказал о своих планах Никита Джигурда. Он добавил, что после повторной свадьбы будет настаивать на еще одном ребенке от фигуристки.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 29 Авг 2018 в 12:16 PDT

Артист уже знает, как должна выглядеть брачная церемония. Проходить она, по его признанию, будет не в России. В планах Джигурды – отправиться либо в Шотландию, где живут его дальние родственники, либо в Данию. В любом случае, Никита Джигурда хочет, чтобы свадьба обязательно проходила в старинном замке.

О закрытой церемонии речи не идет – актер пообещал, что его поклонники смогут оценить роскошь и блеск праздника благодаря его подробному отчету в Instagram. Подумывает он и о том, чтобы пригласить снимать свадьбу телевидение.