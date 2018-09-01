Гармаш в пух и прах разругался с Бонадарчуком

В честь актера Сергея Гармаша, который 1 сентября празднует свой день рождения, на телеканал НТВ вышла программа "Однажды...". В ней режиссер Федор Бондарчук рассказал забавную историю об их конфликте, произошедшем из-за машины.

В съемках программы "Однажды..." приняли участие известные актеры и режиссеры, которым посчастливилось работать с Сергеем Гармашем. Среди них был и режиссер Федор Бондарчук. Он отметил, что это знакомство оказало на него значительное влияние.

"Он большой педагог. Если ты ему даёшь вот такой сценарий, он вернется к тебе с ещё одним, потому что это твой сценарий, а вот это его пометки и предложения", – рассказал Бондарчук. Впрочем, судя по всему, самое большое впечатление на режиссера произвело не это, а история их с Гармашем конфликта.

Поводом для ссоры стало желание актера получить себе автомобиль "Волга". "Ему нужна была Волга с оленем. Он требовал от меня, как в знак уважения", – цитирует StarHit режиссера. Сергей Гармаш, по его словам, считал, что Федор Бондарчук является председателем какой-то организации и в силу своих связей может выделить ему автомобиль.

"Я говорю: "Гармаш, я ничего не председатель". Он говорит: "Все равно, мне нужна черная "Волга". Я говорю: "Почему? С какого перепуга?" Он говорит: "Ну, как, за заслуги", – припомнил Бондарчук их диалог. На вопрос, почему ему нужна именно черная "Волга" актер ответил лаконично: "Положено".

Сам режиссер уверен, что это была очередная шутка актера, которых он за 30-летнюю дружбу успел повидать немало. "Лучше всего – сразу же рубить. Я говорю: "Гармаш, я не хочу разговаривать с тобой на эту тему. Я не хочу продолжать разговоры на эту тему. Что ты звонишь? Я боюсь тебя. Я не стану частью твоего розыгрыша. Ты меня не используешь", – признался Федор Бондарчук.