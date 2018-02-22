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Актер Гармаш похоронил карьеру дочери

Сергей Гармаш. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актер Сегей Гармаш рассказал, как ему удалось отговорить дочь поступать на актерский факультет. Он признался, что не видел в наследнице способностей к этому ремеслу.
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Сергей Гармаш в самом зародыше похоронил актерскую карьеру своей дочери. Он признался, что не разглядел в ней способностей к этому ремеслу, поэтому отговорил получать соответствующее образование.

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"Когда я услыхал о том, о ее мысли, поступить на актерский факультет и, значит, провел с ней целый вечер, убеждая ее в том, что ей не нужно это делать, мой трехчасовой монолог был закончен тем, что "Все-таки, на самом деле, если ты мне не веришь и я не прав, и, если ты хочешь оказаться на сцене и на экране, ты там и окажешься. Но я считаю, что нужно поступить так"", – цитирует актера НТВ.

"Это не был ультиматум, это был взрослый разговор, очень взрослый, с приведением, естественно, примеров из собственной жизни и, если бы она через два дня, скажем, выслушав меня, пошла поступать в школу-студию МХАТ, я бы не хватал бы ее за руку, пусть бы поступала", – добавил он. Сергей Гармаш выразил уверенность, что родители должны помогать своим детям с выбором жизненного пути. Однако делать это они должны не в ультимативной форме.

Актер принял участие в съемках еженедельного телевизионного журнала "Однажды..." на телеканале НТВ. В передаче он расскажет не только о профессиональных аспектах своей жизни, но и поделится личным. В частности, Сергей Гармаш расскажет романтическую историю знакомства с супругой и вспомнит о том, как начинал взрослую жизнь.

Передача выйдет в эфир за несколько дней до того, как на телеканале состоится премьера детективного триллера "По ту сторону смети". Главные роли в нем исполнили Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова.

Автор: Геннадий Куприянов22 февраля 2018, 19:48
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