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Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого

Валентин Юдашкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomoho
Стали известны подробности лечения онкобольного дизайнера Валентина Юдашкина. Все тайны до своей госпитализации выдал Иосиф Кобзон.
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В интервью "Собеседнику" певец сообщил, что Юдашкин сам виноват в сложившейся ситуации. Он слишком поздно обратился к медикам.

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"Вот, например, меня спрашивал выдающийся хирург Давыдов: "Вот как Валентин Юдашкин мог пропустить такой распространенный вид метастазов?" А он не наблюдался", – заявил Кобзон. 

По словам артиста, дизайнер хоть и выглядит вполне нормально, на самом деле болезнь сильно ударила по нему. "Да, внешне у него все отлично, прекрасная шевелюра, он нормально со всеми общается, а на самом деле болеет. Если бы Валентин и его жена Машенька пораньше обратились, вот, например, раз в полгода заскочили бы в больницу сдать анализы, то не было бы такого. А нам же все время некогда", – отметил певец.

Медики лишь чудом отвоевали у рака Юдашкина. "Слава Богу, доктору удалось спасти Валю Юдашкина, правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", – раскрыл детали болезни дизайнера артист, добавив, что  по его рекомендации российские медики лечили Буйнова, Розенбаума, туда же после Америки привезли Крутого.

Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)

Отметим, что сам Валентин Юдашкин о здоровье не говорит. И тем более дизайнер не комментирует слухи об онкологии. Однако в последнее время, он все реже появляется на публике. А по фотографиям, которые в соцсети выкладывает жена модельера, можно с уверенностью сказать, что Юдашкин очень сильно похудел.

Автор: Алёна Нестерова9 августа 2018, 18:43
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