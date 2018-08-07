Шепелев разоблачил сына Рудковской на детекторе лжи
Пятилетний Гном Гномыч, как нежно называют мальчика родители, отвечал на вопросы ведущего Дмитрия Шепелева. Импровизированный детектор лжи, состоящий из "шлема правды" из фольги и салатовых резинок, якобы сигнализировал шоумену, если малыш лукавил.
Одним из вопросов, которые озвучивал Шепелев, был о Яне Рудковской. "Скажи, пожалуйста, твоя мама когда-нибудь нарушала закон?" – зачитал шоумен. Саша ответил отрицательно. Однако "шлем правды" сигнализировал о том, что ребенок врет.
Дмитрий показал сыну продюсера кадр из скандального клипа Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". На нем Саша делает глоток из бутылки с алкоголем. "Да это не шампанское, а лимонад! Вообще-то так положено на съемке. Такой закон там", – с вызовом парировал Плющенко-младший.
Видео опубликовала в Сети мама малыша – Яна Рудковская. Продюсер ведет официальный микроблог Плющенко-младшего, где делится последними новостями из жизни сына.
Добавим, что Саша стал публичной фигурой практически с рождения. Он часто появляется в светском общества, участвует в модных показах, снимается в музыкальных клипах.
Родители готовят мальчика к карьере фигуриста. Пятилетний Плющенко очень много тренируется: каждый день он по несколько часов оттачивает свои навыки. Мальчик занимается гимнастикой, тренирует координацию и выносливость вместо того, чтобы играть с друзьями и беззаботно смотреть мультики.
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