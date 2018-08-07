Лещенко сделал печальное заявление о Кобзоне
"Иосиф Давыдович остается больнице, состояние стабильно тяжелое", – сообщил Лещенко РИА Новости. Однако ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что народный артист покинул столичную клинику. Сообщалось, что врачи все еще опасаются за жизнь Кобзона, но было решено, что в дальнейшем медицинскую помощь исполнитель будет получать дома.
Напомним, что 20 июля Иосиф Давыдович был доставлен в одну из столичных больниц в бессознательном состоянии. Врачи пытались стабилизировать артиста, однако 27 июля ему стало хуже – певца якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А уже на следующий день он будто бы впал в кому.
Родственники артиста опровергают эту информацию. Сестра Кобзона – Гелена рассказала в интервью, что эта госпитализация была запланированной. Народный артист каждые три месяца проходит обследование в клинике из-за онкологического заболевания. "Сейчас пришло время делать иммунотерапию", - сообщила она.
В тоже время Гелена не стала скрывать, что здоровье легендарного певца оставляет желать лучшего. "Еще накануне он переболел гриппом. Пришлось пить антибиотики – организм ослаб".
Иосиф Кобзон более 10 лет страдает от онкологического недуга. Артист уже перенес две операции: в 2004-м и 2009 -м. Ранее певец предпочитал молчать о своей болезни, но недавно выступил с заявлением на шоу "Пусть говорят", посвященному борьбе с раком. Исполнитель настоятельно рекомендовал зрителям следить за своим здоровьем и чаще проходить обследования.
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