Глюк’oZу без сосков растерзали за фотошоп
Пока преданные фанаты 32-летней певицы восхищались ее формами и смелостью, скептики исследовали фотографию под микроскопом. Грудь Глюк’oZы без намека на соски привела подписчиков к неутешительным выводам: Наталья использует фотошоп.
"Увлеклась ты фотошопом. А соски где?" - возмущаются оскорбленные в лучших чувствах комментаторы. "Даже на море наштукатуренная отдыхает", – поддакивают другие.
Некоторые вовсе рекомендуют матери двоих детей остепениться. На отдыхе надо быть более естественной, а публиковать подобные снимки не стоит, считают они. "Оденься и не сверкай телесами!" – пояснили подписчики Глюк’oZе, как полагается вести себя на пляже.
Около месяца назад бурю восторга и критики вызвала другая фотография артистки – в микрокупальнике. Тогда комментаторы также разделились на два непримиримых лагеря.
Одни восхищались аппетитными формами Натальи, называя ее "огонь-бабой" и шикарной женщиной. Им противостояли поборники морали, разглядевшие выделяющиеся соски. Они решили, что фотографироваться в таком виде неприлично, а купальник назвали "натянутыми на плечи стрингами".
Как писали Dni.Ru, Наталья счастлива в браке. Супруг звезды одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной. Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Пара воспитывает двух дочерей – Лидию и Веру.
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