Обнаженная Глюк’oZa возбудила россиян

Мама двоих детей не перестает радовать своих поклонников хорошей формой и естественной красотой. На этот раз она показала себя в нижнем белье.



Певица Глюк’oZa (Наталья Ионова) взорвала Instagram, разместив пикантную фотографию. На снимке исполнительница позирует в красивом кружевном белье на фоне московского заката. Стройная фигура певицы восхитила ее поклонников, подписчики рассыпались в комплиментах.



Многие отметили в комментариях, что звезда с возрастом только хорошеет, а на снимке она очень сексуальна. "Наташа, ты как всегда возбуждаешь...воображение!", – написал один из подписчиков. "Офигенная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал другой поклонник.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 15 Июн 2018 в 9:52 PDT

Некоторые пользователи стали расспрашивать Наталью про диеты и тренировки, благодаря которым, она добилась такой фигуры. Разумеется, основная часть комментариев была посвящена пятой точке певицы, которая вызвала восхищение обеих полов.

Однако нашлись и те, кто поиронизировал над постоянным желанием Глюкозы оголиться. "А какое отношение трусы имеют к московским закатам??", – поинтересовался спикер. А кто-то, не обратив внимание на красоты, назвал этот пост артистки позорищем. "Когда уже нечего преподнести и показать,выставить в Инстаграм,то такое фото,конечно произведет фурор!Позорище!", – написала пользовательница соцсети. "Нормальная девушка, но зачем так себя выставлять ?!! Чрезмерная озабоченность своим телом очень вульгарно", - согласилась с ней другая.

Тем не менее, тех, кто восхитился телом Натальи, оказалось больше. "Наташа, вы мой мотиватор, фигура заслуживает восхищения не смотря на всю эту критику старых или жирных завидующих баб, не стоит на них обращать внимания", – отметила поклонница. Еще один подписчик отметил, что для такой фигуры надо день и ночь пахать в спортзале и правильно питаться.