Сестра отвернулась от Екатерины Шавриной после трагедии

Певица Екатерина Шаврина стала гостьей программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" телеканала "Россия 1". Звезда рассказала о семейной драме.

Шаврина долгое время отказывалась давать интервью и практически исчезла с экранов. Причиной тому была страшная трагедия.

Несколько лет назад в ДТП погибла сестра Екатерины – Татьяна. Певица была за рулем и выжила, а родственница, которая располагалась на заднем сидении, погибла. "Не знаю, как это случилось. То ли дорога мокрая. то ли меня кто-то прижал. Случилась эта страшная авария, и Танечки не стало. Я полтора года не могли ни жить, ни есть", – вспоминает певица.

Сестра Рада, которая также была в авто в тот трагический день, обвинила Шаврину в смерти Татьяны. "Она мне хоть и родная, но мы совсем разные люди.Она всегда стояла особняком, мы не общаемся сейчас. У меня еще две сестры есть, нам хорошо. С детьми погибшей Тани мы тоже дружим, они не считают меня виноватой", – рассказала Екатерина.

Также Шаврина поведала, что до четырех лет ни слова не говорила. Родители опасались, что она останется глухонемой на всю жизнь.

В то время семья Екатерины жила очень бедно – провинциальный город, отец и мать – простые рабочие, шестеро детей. Для того, чтобы будущая звезде сделали операцию у известного профессора, родственники продали весь скот.

Врачи сомневались в успехе, однако слух Шавриной удалось вернуть. После она не только смогла заговорить, но и запела.

В 16 лет Екатерина поступила в Государственный Волжский народный хор в Куйбышеве (ныне Самара). Там она познакомилась с будущим супругом – композитором Григорием Пономаренко, который был вдвое старше. В этом союзе Екатерина родила сына. Однако брак распался. Вторым мужем певицы стал музыкант Григорий Лаздин. От него у артистки две дочери. Вместе супруги прожили семь лет. Добавим, что Шаврина уже 20 лет живет на Кипре. В Москву она наведывается только в гости.