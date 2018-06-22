Актрису Ардову экстренно прооперировали в Москве

Сейчас артистка Анна Ардова находится в одной из столичных клиник, сообщает Telegram-канал 112. По некоторым данным, актрисе провели операцию на почке, связанную с тяжелой болезнью, сообщает РЕН ТВ.

Анна Ардова – российская актриса театра и кино. Ей 48 лет. Ардова наиболее знаменита главной ролью в ситкоме "Одна за всех". В 2010 году она получила премию "ТЭФИ" за лучшую женскую роль в телесериале.

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Добавим, в марте 2017 года Ардова развелась со своим супругом актером Александром Шавриным. Они были вместе на протяжении 20 лет.

Шаврин умер в конце того же года. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) 28 Янв 2018 в 8:40 PST

В театральных кулуарах ходят слухи, что Анна рассталась с мужем ради актера Максима Дрозда. Говорят, оставленный супруг не смог смириться с потерей, стал выпивать, а вскоре медики поставили ему печальный диагноз – "рак желудка".

Говорят, ради внимания Дрозда Ардова сделала модную стрижку и похудела на десять килограммов. Со ссылкой на неких знающих людей из театральных кругов издание утверждает, что, узнав об измене, Александр Шаврин "безумно страдал". "Он же никогда в жизни не позволял себе изменять жене. Но, глядя на супермачо Дрозда, понимал, что явно проигрывает тому во внешних данных. Из-за этих переживаний, возможно, и началась его тяжелая болезнь", – шептались тогда в кулуарах.