Актрису Ардову экстренно прооперировали в Москве

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Анна Ардова – российская актриса театра и кино. Ей 48 лет. Ардова наиболее знаменита главной ролью в ситкоме "Одна за всех". В 2010 году она получила премию "ТЭФИ" за лучшую женскую роль в телесериале.
Добавим, в марте 2017 года Ардова развелась со своим супругом актером Александром Шавриным. Они были вместе на протяжении 20 лет.
Шаврин умер в конце того же года. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
В театральных кулуарах ходят слухи, что Анна рассталась с мужем ради актера Максима Дрозда. Говорят, оставленный супруг не смог смириться с потерей, стал выпивать, а вскоре медики поставили ему печальный диагноз – "рак желудка".
Говорят, ради внимания Дрозда Ардова сделала модную стрижку и похудела на десять килограммов. Со ссылкой на неких знающих людей из театральных кругов издание утверждает, что, узнав об измене, Александр Шаврин "безумно страдал". "Он же никогда в жизни не позволял себе изменять жене. Но, глядя на супермачо Дрозда, понимал, что явно проигрывает тому во внешних данных. Из-за этих переживаний, возможно, и началась его тяжелая болезнь", – шептались тогда в кулуарах.
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