Разводящийся Петросян насмешил народ анекдотом от Кобзона
Евгений Ваганович опубликовал в своем микроблоге совместное видео с Иосифом Давыдовичем. В кадре две звезды российской эстрады стоят на сцене юмористической программы "Кривое зеркало". Легендарный певец рассказывает анекдот, от которого восторженный зал взрывается хохотом.
"Умер великий певец, творчество которого отражало в песнях душу народа. Этим самым он связал себя со страной и народом навсегда. Для нас, артистов, это невосполнимая потеря не только нашего товарища, друга, но и, я бы сказал, защитника, как в жизни, так и в искусстве. Всем известно, что и на праздниках, на юбилеях Иосиф Давыдович всегда был активным участником, исполнителем. Он находил не только что спеть, но и рассказать, блистая остроумием. Царствие Небесное! Ушел большой человек, а великий певец Иосиф Кобзон остался с нами. Выражаю глубокое соболезнование семье и всем поклонникам его таланта", – написал Петросян в комментариях.
Добавим, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Поговаривают, что она много лет является его любовницей.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Звезда много лет боролась с онкологическим заболеванием. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно, что несколько лет назад артист сам купил место. Там же находятся могилы его близких родственников.
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