Россияне переживают потерю Софии Ротару

После недавних сообщений о госпитализации Софии Михайловны поклонники певицы настороже. Они внимательно следят за соцсетями звезды, чтобы первыми узнать новости.

В своем Instagram Ротару опубликовала снимок, на котором позирует вместе с 24-летним внуком. В комментариях артистка отметила, что у нее все хорошо и она уже вернулась к родным. "Ура! Я дома! 🎉🎉🎉", – написала звезда.

Беспокойные пользователи Сети не удовлетворились этой информацией и принялись выяснять, где именно этот дом находится. "Ура,вы дома...в Маршанцах...?в Киеве.... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дома, это Ялта?", "А где Ваш дом?", "Это где в Ялте ?", "дома в Украине?В Киеве?Беспокоюсь😑", "Это где?", "Вы в Маршинцах?)", – писали потерявшие звезду фанаты.

Другие же фолловеры просто порадовались, что у Ротару все в порядке. "Поскорее выздоравливайте, пусть болезнь станет лишь кратковременным испытанием, с которым вы быстро справитесь. Желаю набираться бодрости, выполнять рекомендации врачей, настроиться на быстрейшее исцеление. Думайте о хорошем, тогда все недомогания отступят!", "Читала, что у вас были проблемы со здоровьем. Рада, что все обошлось ! Здоровья вам !", "Ураааа😍😍😍😍✌ слова богу за все ! Мы вас очень сильно любим 😊😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤ Наша самая самая 😘😘😘😘", – отмечали под постом почитатели таланта звезды.

Отметим, в прошлые выходные София Михайловна была госпитализирована. Исполнительницу прямо с концерта на карете скорой помощи доставили в Уфимскую больницу с подозрением на инсульт.

Как сообщают СМИ, диагноз не подтвердился. Врачи выяснили, что знаменитость перенесла ишемическую атаку мозга. Ей посоветовали оставаться в больнице пять дней. Однако 28 августа София Михайловна покинула госпиталь, так как ее состояние стабилизировалось. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.