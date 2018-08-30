Россияне переживают потерю Софии Ротару
В своем Instagram Ротару опубликовала снимок, на котором позирует вместе с 24-летним внуком. В комментариях артистка отметила, что у нее все хорошо и она уже вернулась к родным. "Ура! Я дома! 🎉🎉🎉", – написала звезда.
Беспокойные пользователи Сети не удовлетворились этой информацией и принялись выяснять, где именно этот дом находится. "Ура,вы дома...в Маршанцах...?в Киеве.... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дома, это Ялта?", "А где Ваш дом?", "Это где в Ялте ?", "дома в Украине?В Киеве?Беспокоюсь😑", "Это где?", "Вы в Маршинцах?)", – писали потерявшие звезду фанаты.
Другие же фолловеры просто порадовались, что у Ротару все в порядке. "Поскорее выздоравливайте, пусть болезнь станет лишь кратковременным испытанием, с которым вы быстро справитесь. Желаю набираться бодрости, выполнять рекомендации врачей, настроиться на быстрейшее исцеление. Думайте о хорошем, тогда все недомогания отступят!", "Читала, что у вас были проблемы со здоровьем. Рада, что все обошлось ! Здоровья вам !", "Ураааа😍😍😍😍✌ слова богу за все ! Мы вас очень сильно любим 😊😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤ Наша самая самая 😘😘😘😘", – отмечали под постом почитатели таланта звезды.
Отметим, в прошлые выходные София Михайловна была госпитализирована. Исполнительницу прямо с концерта на карете скорой помощи доставили в Уфимскую больницу с подозрением на инсульт.
Как сообщают СМИ, диагноз не подтвердился. Врачи выяснили, что знаменитость перенесла ишемическую атаку мозга. Ей посоветовали оставаться в больнице пять дней. Однако 28 августа София Михайловна покинула госпиталь, так как ее состояние стабилизировалось. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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