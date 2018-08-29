Близкие больной Ротару потрясены смертью

София Михайловна недавно выписалась из больницы. Звезда пошла на поправку, однако дома ее ждал очередной удар.

Ближе к ночи 28 августа Ротару сообщила в своем микроблоге, что потеряла дорогого ей человека. Исполнительница отметила, что приложила все усилия для спасения друга и коллеги, однако они оказались тщетными.

"Сегодня мы потеряли нашего музыканта, Друга и светлого человека… Саша, я сделала все, что смогла. Покойся с миром", – написала артистка на опубликованной в Stories Instagram фотографии. Что стало причиной гибели молодого мужчины, не сообщается. Знаменитость, ее близкие и друзья сейчас очень переживают из-за трагедии.

Отметим, в прошлые выходные София Михайловна была госпитализирована в лечебное учреждение. Исполнительницу прямо с концерта на карете скорой помощи доставили в Уфимскую больницу с подозрением на инсульт.

Как сообщают СМИ, диагноз не подтвердился. Врачи выяснили, что знаменитость перенесла ишемическую атаку мозга. Ей посоветовали оставаться в больнице на пять дней. Однако вчера, 28 августа, София Михайловна покинула госпиталь, так как ее состояние стабилизировалось.

"София Михайловна тепло попрощалась с врачами, вместе с сестрой собрала свои вещи и уже сегодня должна вылететь в Москву", – цитирует анонимный источник в медицинском учреждении портал Ufa1.ru. Однако сама звезда опровергала информацию о собственной госпитализации. В соцсети она выложила снимок, на котором позирует вместе с сыном. "Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого! 😜❤️", – написала знаменитость в комментариях.