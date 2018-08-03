Татьяна Буланова сообщила о скорой свадьбе

Певица Татьяна Буланова вовсю занята приготовлениями к свадьбе. Артистка женит старшего сына.

Наследнику Татьяны Булановой 25 лет. Александр появился в первом браке певицы с продюсером Николаем Тагриным.

Звезда признается: она спокойна за будущую семью. Она уже познакомилась с избранницей отпрыска и дала свое благословение на брак.

"У сына есть невеста, мне очень нравится эта девочка своей скромностью и порядочностью. Она не похожа на легкомысленную, как сейчас говорят, чику. Хорошая, серьезная и душевная. А пожелание будущим невесткам только одно – чтобы они искренне любили моих сыновей. Наверняка об этом мечтает любая свекровь!" – призналась Буланова в интервью "Молодому коммунару".

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official) 9 Июн 2018 в 12:31 PDT

Исполнительница нацелилась стать другом для супруги сына. Татьяна старается быть на одной волне с молодежью, поэтому общий язык с невесткой найти ей будет очень просто. Она активно ведет соцсети и интересуется музыкальными новинками, популярными у юношей и девушек. Недавно звезда снялась в клипе у кумира подростков – певицы Монеточки.

Молодые будут жить отдельно от родителей. Деньги на строительство квартиры, в которой поселится молодая семья, вложила бабушка, мать артистки, ныне покойная. "Сын окончил Торгово-экономический университет, факультет технологии питания. Работает лишь отчасти по своей профессии, он бариста. Самое главное, что ему нравится, он любит кофе и разбирается в нем", – рассказала Буланова о наследнике на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Добавим, в браке с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова родила сына Никиту. Сейчас мальчику 11 лет. Интересно, что после развода певица живет с экс-супругом под одной крышей.

