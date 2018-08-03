Тело родившей модели Victoria’s Secret повергло в шок Казанову и Рудковскую

Продюсер Яна Рудковская и певица Сати Казанова восхитились стройностью южноафриканской супермодели. "Ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол похвасталась идеальной фигурой после родов, чем вызвала зависть наших знаменитостей.

Уже через месяц после родов Кэндис с семьей отправилась на курорт Эспириту-Санту в Бразилии. Девушка много времени проводит с сыновьями – полуторагодовалым Анакой и новорожденным Ариелем.

Вместе с малышами модель часто появляется на пляже. "Ангел" не боится показать свое тело в купальнике, ведь недавняя беременность практически не отразилась на ее фигуре.

Когда Свейнпол, по обыкновению, пришла позагорать и искупаться, ее уже поджидали ушлые папарацци. Через несколько часов Сеть заполонили снимки звезды Victoria’s Secret. Поклонников поразили свежие фотографии модели. "Кэндис Свейнпол родила сорок дней назад. Где справедливость?!" – недоумевают пользователи в Instagram. К обсуждению стройной девушки подключились и наши знаменитости.

Яна Рудковская успокоила одну из поклонниц: "Я дам тебе диету, будешь такая же!!". "Как они это делают?!" – также задалась вопросом исполнительница Сати Казанова, сообщает Teleprogramma.pro.

Публикация от Famosando (@sitefamosando) 1 Авг 2018 в 11:58 PDT

Отметим, что Яна действительно хороший советчик в вопросах стройности, ведь в 43 года она выглядит лучше многих 20-летних. Особенно это заметно на последних снимках Рудковской из отпуска. В своем микроблоге звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена на берегу Черного моря. Яна облачена в красный слитный купальник с прозрачными вставками на животе. Публикация набрала около 50 тысяч отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.