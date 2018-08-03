"Правды добьюсь": Кудрявцева подняла бурю своим вопросом

Лера Кудрявцева скоро родит второго ребенка. Пока же популярная телеведущая обратилась к фанатам с вопросом, следует ли прививать новорожденного.

Журналисты и прочая заинтересованная общественность на низком старте – скоро Лера Кудрявцева родит молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову, первенца. Пока же репортеры шерстят аккаунты популярной ведущей в различных социальных сетях в надежде отыскать хоть намек на то, что Лера снова стала мамой. Однако сама телеблондинка упорно держит оборону, хотя периодически не выдерживает и дает волю волнению и беспокоящим ее вопросам.

Например, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Кудрявцева обратилась к многочисленным подписчикам. "Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто:((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – спросила Лера, затронув тем самым крайне неоднозначную тему.

Некоторые подписчики предупредили ведущую, что комментарии станут полем битвы между двумя противниками: теми, кто за прививки, и теми, кто против. Однако Кудрявцева дала понять, что не намерена отступать. "Я знаю, но правды добьюсь. Я против. Я не категорична, изучаю вопрос, но что-то меня смущает и там, и там", – объяснила свою позицию Кудрявцева.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Июл 2018 в 1:49 PDT

Как и предполагалось, далее в комментариях к вопросу Леры появилось множество самых разных мнений, причем все оказались прямо противоположными, с множеством примеров из собственной жизни и ссылками на различные аудио– и видеоматериалы по теме. Что в итоге решила для себя Лера Кудрявцева, пока неизвестно.