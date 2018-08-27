Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" Мишулину разбил инсульт

Первый канал, кажется, поставил целью свести в могилу несчастную вдову актера Спартака Мишулина. К эфиру уже готово несколько программ "Пусть говорят!", где снова предстанет выдающий себя за внебрачного сына Тимур Еремеев.



"72-летней Валентине Константиновне стало плохо после того, как она увидела анонсы очередных выпусков ток-шоу "Пусть говорят!" на Первом канале, посвященных ее семье, – рассказал Dni.Ru адвокат семьи Валерий Панасюк. – У нее случился инсульт, и потребовалась экстренная госпитализация".

"Недавно мы получили хорошие новости в суде (свои родственные связи с известным актером театра и кино Спартаком Мишулиным житель Твери Эдуард Сорокин планировал узаконить в Пролетарском районном суде Твери, но безуспешно. – Прим. ред.), но давление на Валентину Константиновну оказывается страшное. И ее организм не выдержал", – продолжает представитель семьи.

При этом адвокат подчеркнул, что сейчас в прессу идет массированный вброс, что якобы вдова Спартака Мишулина проиграла суд. "Это не соответствует действительности, – говорит Панасюк, – это дезинформация. Мы видим, что над женщиной в возрасте просто издеваются, идет откровенная травля. Поэтому с нашей стороны будут поданы иски о запрете на вмешательство в частную жизнь".



"Валентина Константиновна всегда говорила, что будет отстаивать доброе имя своего покойного мужа и не позволит лицам, которые не являются родственниками, его пинать, – продолжает адвокат. – Сейчас вдова находится в больнице, где врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние".

Законную дочь актера Карину Мишулину, как говорит ее адвокат, поражает людское бесстыдство. "Мы доказали, что и Тимур Еремеев, и Эдуард Сорокин не состоят в родстве с артистом, – говорит Панасюк. – Но эти люди все равно имеют наглость приходить на эфиры и раздавать интервью, делать вбросы в прессу и оказывать давление на семью".

В очередном выпуске "Пусть говорят!" Дмитрий Борисов объявит, что появилось некое новое заключение по ДНК-тесту, сделанное в Швеции. "Это заключение не может быть достоверным и настоящим, – заявил адвокат. – Мы связались со шведской лабораторией и выяснили, что никаких заключений никому они не давали, информация никому не предоставлялась, поскольку в костюме Мишулина не сохранился биологический материал и провести анализ невозможно".