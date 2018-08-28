"Всегда будут бить и предавать": Дакота набросилась на отца из-за изменщика Соколовского

Развод с Владом Соколовским стал сильным потрясением для Риты Дакоты. Певица во время концерта поделилась своими переживаниями с поклонниками. Рита уверена, что в ее проблемах с мужчинами виноват отец.

Дакота считает, что ей надо отказаться от сознания жертвы, перестать быть "маленькой 12-летней девочкой". Пока этого не произойдет, все мужчины будут ее предавать, уверена певица.

Первый сольный концерт 28-летней артистки прошел на днях в Санкт-Петербурге. Выпускница "Фабрики звезд-7" не стала сдерживать эмоции и порассуждала со сцены о любви и ненависти. Рита, в частности, вспомнила своего отца – и решила, что это он виноват в ее неудачах на личном фронте.

"Девочки меня поймут – в отношениях с мужчинами никогда не бывает просто, если у вас сложные отношения с отцом. Я никогда в жизни не говорила про папу, никогда не пела, но я нашла в себе силы написать об этом песню", – приводит слова певицы "СтарХит".

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 26 Авг 2018 в 8:07 PDT

Расставание Риты Дакоты и Влада Соколовского обсуждают в Сети уже несколько недель. Поклонники артиста не верят, что он долгое время изменял жене, сам он предпочитает хранить молчание. Рита же пытается снять стресс, с головой погрузившись в работу.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 11 Авг 2018 в 9:58 PDT

В то же время многие журналисты и подписчики Риты Дакоты не верят в ее развод с Владом. В ближайшем окружении пары прямо говорят о том, что это не более чем пиар-ход, который должен увеличить популярность артистов. На самом деле между супругами сохраняется полная идиллия – как утверждают некоторые СМИ со ссылкой на близких звездной паре людей, об изменах мужа Рита знала давно.