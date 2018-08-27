Унижения Зверева в аэропорту попали на видео

Скандал между звездой и службой безопасности произошел в Иркутске. В ролике возмущенный Сергей Зверев отчитал сотрудников воздушной гавани и вступил в ними в горячий спор.

Зверев "зазвенел", проходя через рамку в пункте досмотра. У артиста потребовали, чтобы он выложил в корзину все металлические предметы. Но звон продолжился "из-за крестика на шее и молнии на штанах", передает "Пятый канал". Звезду взбесил такой пристрастный досмотр, и он вступил с сотрудниками аэропорта в перепалку, переходя на крик.

"Давайте не будем нервы делать мне!... У меня две молнии на штанах, и вы мне нервы делаете, чтобы показать людям, какие вы крутые! Владельцы мира!" — возмутился Зверев. Вскоре его пропустили, и на рейс артист не опоздал.