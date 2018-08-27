Очаги инсультов: пострадавшая Ротару добивает себя лекарствами

Недавно россиян потрясла новость о срочной госпитализации певицы Софии Ротару. После корпоратива в Уфе исполнительница упала в обморок. Медики подробно высказались о текущем состоянии народной артистки СССР.



По словам врачей, Ротару доставили в больницу на "скорой" сразу после концерта. У певицы была потеря памяти, а также высокое давление, то есть подозрение на инсульт.

Пациентке оперативно сделали компьютерную томографию перфузии – очагов инсульта не обнаружили. Таким образом, у певицы наблюдалось нарушение кровообращения головного мозга.

На следующий день Софии Михайловне сделали МРТ и увидели множественные очаги старых инсультов, передает сайт "Комсомольская правда". Оказалось, что певица неправильно принимала свои лекарства.

Лечащие врачи добавили, что в данный момент артистка в стабильном состоянии. Однако о выписке говорить еще рано.

Кроме того, о причинах недомогания артистки высказалась кардиолог, врач высшей категории Тамара Огиева, По ее словам, духота, усталость и большие физические нагрузки могли вызвать резкое повышение давления, спазмы кровеносных сосудов головы и шеи.

Из-за этого Ротару временно потеряла координацию и память. Такое состояние называется ишемической атакой. "Это не инсульт, паниковать не нужно, из ишемии быстро выводят, препараты сейчас позволяют и каждый врач с этой проблемой знаком",– резюмировала врач.

Ранее сообщалось, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия в Уфе. В конце выступления певица почувствовала слабость. Исполнительницу срочно госпитализировали.