71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
Источники из уфимской больницы рассказали, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия. В конце выступления певица почувствовала слабость.
Приехавшая на место скорая увезла исполнительницу в реанимацию. По словам врачей, певица находится в сознании, передает портал Ufa1.ru.
Позже была названа возможная причина недомогания у артистки. "Ротару упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления", – заявила медсестра из уфимской клиники. Более того, по словам инсайдера, очнувшись, певица потеряла память и не понимала, где находится, а также не узнавала людей.
Стоит отметить, что сейчас артисте якобы стало лучше. "Память вернулась, голова не кружится, но мы решили еще несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать. У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо", – уточнили медики.
Примечательно, что директор Софии Ротару не подтвердил информацию о госпитализации артистки в Уфе, пишет Пятый канал. Сергей Лавров лишь отметил, что певица действительно выступала на корпоративном мероприятии. Больше никакой информации он не сообщил.
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