Оскорбленная успенская жестко ответила на обвинения

Внешность певицы Любви Успенской многих заставляет недоумевать. Артистка молодеет с каждым годом. Пользователи Сети уверены, что Успенская – постоянный клиент пластических хирургов. Однако сама исполнительница эту информацию опровергает.

Успенская заверила в своем Instagram, что сохраняет молодость без пластических операций. Недавно она набросилась с критикой на тех, кто усомнился в ее природной красоте. "Те, кто пишут мне, что я сделала пластические операции просто ничего не знают о том, что сегодня в мире столько есть процедур!" – заявила артистка.

Стоит отметить, что поклонников заявление певицы не убедило. Многие считают, что Любовь не может так выглядеть без вмешательства экспертов.

Более того, певица часто демонстрирует, что может похвастаться не только отсутствием морщин. Вокалистка обладает идеальной для ее возраста фигурой.

Ранее стало известно, что королева шансона берет с собой на гастроли не только несколько чемоданов платьев и группу обслуги, но и собачку. А заодно холодильник с едой для питомца.

Певица не расстается с любимой псиной. "Фрэнки Джуниор – младший обожает тусоваться и путешествовать, поэтому я всегда вожу его с собой на гастроли, – улыбнулась Любовь. – Для собачки самое главное – не нервничать, чтобы всегда была рядом мама. Он спит со мной, а на ручках любит сидеть у помощницы".