Любовь Успенская заговорила о борьбе с коварным врагом

Королева шансона Любовь Успенская села на диету. Звезда признается – набрала лишние килограммы.

Как оказалась Любовь просто гуру кулинарии. Она с удовольствием потчует близких и друзей, да и сама не прочь отведать приготовленные деликатесы.

Не в силах отказаться от домашней еды артистка поправилась на пять килограммов. Злополучный лишний вес практически не заметен, но все же мешает Успенской чувствовать себя на высоте.

"Впереди у меня очень важная акция – рассказывает о своих планах Любовь – На одном из музыкальных фестивалей запланирован мой творческий вечер. Нужно быть в форме. Для себя решила, что необходимо в самое ближайшее время похудеть на пять килограммов. Так что за рационом я сейчас слежу. Хотя в принципе мне никто не кричит: "Быстрей худей!" Но я чувствую, что лишний вес, который надо сбросить, присутствует. Хотя визуально все хорошо".

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 13 Июн 2018 в 4:05 PDT

Успенская отметила, что умение вкусно готовить, хотя и мешает идеальной фигуре, благотворно сказывается на личной жизни. Благодаря своим талантам на кухне королева шансона неоднократно становилась королевой мужских сердец. "Все мои мужики пришли ко мне исключительно через желудок. Я их только этим и брала, а потом всем остальным. Им так у меня нравилось, что никак выгнать не могла", – заявила исполнительница.

Любовь отметила, что специально не обучалась навыкам поварихи, все пришло с опытом. "Все мои друзья знают: когда я не на гастролях, всегда готовлю сама. Меня никто не учил этому делу, я сама научилась. И петь, кстати, тоже. Мне кажется, что у талантливых от природы людей, если они чего-то хотят, все непременно получается", – цитирует артистку Sobesednik.ru.