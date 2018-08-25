Любовница мужа Ани Лорак готовится к свадьбе

Любовница мужа Ани Лорак Яна Беляева спровоцировала слухи о своей скорой свадьбе. Девушка похвасталась букетом невесты.

Яна повеселилась на свадьбе друзей, где поймала букет невесты. Согласно народным приметам, в скором времени она должна выйти замуж.

О невероятном везении Беляева рассказала на своей странице в Instagram. Видимо, красотка уже готова к семейной жизни, хоть она и не спешит раскрыть личность потенциального жениха. Зато Яна делает очень прозрачные намеки, о том, что ее сердце занято.

"Танцую на свадьбе друзей, а могла бы танцевать на нашей!" – подписала модель видео со свадьбы, которое разместила на своей странице.

Народ счел, что Яна таким образом подталкивает Мурата Налчаджиоглу сделать ей предложение. Хотя сам мужчина так и не признался в любовной связи с моделью.

Напомним, скандал в семье Ани Лорак разгорелся после того, как мужа певицы, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео попало, как супруг исполнительницы смело обнимал спутницу и даже касался интимных мест, не скрывая близких отношений. В даме распознали модель Яну Беляеву.