Муж Ани Лорак съехался с любовницей

Муж известной певицы Ани Лорак съехался с любовницей. Мурат Налчаджиоглу, несмотря на скандал, продолжает отношения с Яной Беляевой.

Мурат и киевская "мажорка" Яна живут в Киеве. Они снимают квартиру в престижном районе – вполне вероятно, на деньги Каролины, пишет "Обозреватель".

Как рассказал изданию источник в окружении Беляевой, отношения Мурата и Яны развивались еще до того, как о них узнала широкая общественность. Они познакомились в ночном клубе, где часто отдыхали в компании общих друзей. Сначала Налчаджиоглу и Беляева были просто друзьями, но скоро это изменилось. Источник предполагает, что инициатором отношений был муж Лорак.

"Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная", – заявил знакомый Беляевой.

Мурата Налчаджиоглу около месяца назад с молодой моделью в одном из киевских караоке-клубов. Ани Лорак в это время участвовала в фестивале "Жара", который проходил в Баку. Пару засняли на видео – они были изрядно навеселе, страстно обнимались. Зрители установили, что любовница Мурата – киевлянка Яна Беляева.

Однако Беляева романтические отношения с Налчаджиоглу отрицала. По ее словам, она знакома с Муратом около трех лет, но никакой любви между ними нет – а на ролике не она, а совсем другая женщина.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 25 Июл 2018 в 6:06 PDT

Тем не менее, на волне скандала вскрылись детали прошлого супруга известной певицы. Выяснилось, что Налчаджиоглу никогда не владел собственным бизнесом, все, что он имеет, получил благодаря женитьбе на Каролине. Утверждали даже, что Мурат увлекался наркотиками, пишет украинское издание.