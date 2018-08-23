Данные 15 женихов Ольги Бузовой слили в Сеть

Данные 15 претендентов на руку самой завидной холостячки страны появились в Сети. Реалити-шоу "Замуж за Бузову" стартует 26 августа на телеканале ТНТ.

Создатели телешоу как-то раз показывали лица всех претендентов на сердце Ольги в заставке к программе. Однако они были сильно загримированы, так что опознать участников не представлялось возможным. Теперь же фотографии потенциальных женихов появились в официальном аккаунте реалити "Замуж за Бузову" в Instagram.

За внимание Ольги в шоу будет бороться, в частности, 33-летний актер Олег Назаров – по совместительству владелец модельной школы и сети кофеен. Как указано в его анкете, он ничего не боится и готов идти в этой борьбе до конца.

Публикация от Замуж за Бузову (@zabuzovy) 23 Авг 2018 в 2:38 PDT

35-летний Сергей Зеленский – ведущий и организатор мероприятий, предприниматель. Главным качеством Ольги Бузовой Зеленский считает "честность с самой собой и целеустремленность".

Публикация от Замуж за Бузову (@zabuzovy) 23 Авг 2018 в 2:25 PDT

Денису Лебедеву 33 года. У него три высших образования, поэтому надеется покорить звезду интеллектом. Его привлекли в Ольге Бузовой сексуальный смех, заботливость, преданность к любимому, порядочность, нежность.

Публикация от Замуж за Бузову (@zabuzovy) 21 Авг 2018 в 7:29 PDT

29-летний Александр Гринев зарабатывает на жизнь видеосъемкой и 3D-моделированием. Кроме того, Александр увлекается фотографией и психологией, знает английский и фарси.

Публикация от Замуж за Бузову (@zabuzovy) 23 Авг 2018 в 2:52 PDT

38-летний бизнесмен Евгений Песенников страшно боится нищеты. У него есть две дочери, старшей из которых 27 августа исполняется 19 лет. В Ольге Бузовой Песенников больше всего ценит преданность мужчине.

Публикация от Замуж за Бузову (@zabuzovy) 23 Авг 2018 в 3:15 PDT

В числе претендентов – 31-летний фитнес-инструктор Александр Сабанин, а также его ровесник, предприниматель и долларовый миллионер Евгений Назаров. 32-летний Веган зарабатывает на жизнь тем, что снимается в клипах и телевизионной рекламе. 23-летний пластический хирург из Москвы Акбар Юсупов ценит в женщинах прежде всего заботу о мужчине.

26-летний Жан-Мишель Щербак – продюсер и модельер, увлекается бальными танцами и хорошо готовит. За место в сердце Ольги Бузовой будут бороться и братья-близнецы Андрей и Сергей Наумовы (Сергей – бывший возлюбленный победительницы шестого сезона шоу "Холостяк" Дарьи Клюкиной).

Публикация от Замуж за Бузову (@zabuzovy) 21 Авг 2018 в 7:06 PDT

Бизнесмен Валентин Коробков больше всего боится стать плохим отцом, а Бузова – именно та женщина, ради которой он готов на настоящий поступок. Покорить Ольгу попытается певец и композитор Герман Титов – он уже много лет пишет хиты таким звездам, как Стас Михайлов, Лолита и Дима Билан. И, наконец, бизнесмен Константин Кульбак, который увлекается тайским боксом и психологией.

Как отмечают создатели шоу "Замуж за Бузову", женихи будут покорять сердце звезды оригинальными свиданиями, в числе которых – купание в открытом море возле острова Капри и поездкой на лошадях с видом на тосканские виноградники, пишет "Вокруг.ТВ".