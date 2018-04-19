Немоляева пришла зареванная из-за Джигарханяна

Актриса рассказала о тяжелой атмосфере в доме. Ее ныне покойный супруг очень переживал.

Светлана Немоляева прожила с Александром Лазаревым более полувека. Она была свидетелем его триумфа на сцене и в кино. Но случались и скандальные моменты. Например, в ставшем культовым спектакле "Бег" по пьесе Булгакова режиссер Андрей Гончаров поменял Александра Лазарева на Армена Джигарханяна.

"Саша репетировал роль Хлудова вместе с Джигарханяном. Армен прекрасный актер, но у Саши была какая-то порода, что-то истинно хлудовское, петербургское, дворянское. Он вошел в эту роль, отдавал ей весь свой внутренний мир, – вспоминает Немоляева. – Но в процессе репетиций стало понятно, что Гончаров склоняется к Джигарханяну. Так как Саша был человек очень авторитетный, мощный и в то же время непредсказуемый в некоторых вещах, Гончаров побоялся сказать ему все напрямик и вызывали меня. Я более дипломатичная, между строк, со мной было легче общаться. Зашла в кабинет, где сидели и заместители, и сразу все поняла. Всю дорогу домой плакала. Пришла зареванная. Саша открыл и сразу спросил: "Он меня снял?" – "Да".

Спектакль получился хорошим – билеты были проданы на много месяцев вперед. Но дома у Немоляевой, по ее признанию, была тяжелая атмосфера. "А затем мы поехали на гастроли в Киев. И уже на третьей постановке Гончаров вызвал Сашу: "Будешь исполнять роль ты". Без всякой натяжки скажу: Лазарев играл божественно. И первый, кто вышел на сцену после аплодисментов – Джигарханян, с огромным букетом кровавых гладиолусов. Они поцеловались, и это были истинные актерские дружба и понимание", – цитирует артистку "Аргументы и Факты".