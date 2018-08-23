"Смертельный диагноз": Корчевникова убили откровения звезды "Иронии судьбы"

Народная артистка Ольга Науменко стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Звезда советского кино пережила две страшные трагедии.

Ольга Николаевна стала популярна после того, как исполнила роль Гали в фильме "Ирония судьбы". Многие зрители жалели брошенную героиню, поэтому начали симпатизировать актрисе. Да и после съемок у Эльдара Рязанова перед Науменко были открыты все двери, поэтому она стала чаще появляется на экранах.

За артисткой пытались приударить многие, однако она не торопилась с замужеством. После окончания училища познакомилась с коллегой по цеху Александром Скворцовым. Он стал любовью всей жизни для Науменко. Молодые люди поженились через пять лет после первой встречи. Вместе они прожили более 30 лет.

В семье появился первенец – дочь Саша. Родители были несказанно счастливы, однако малышка страдала серьезным недугом, о котором долгое время было ничего неизвестно. Младенец постоянно плакал, что очень беспокоило артистку, она показывала Сашу врачам, те ставили разные диагнозы, лечили, но лучше не становилось. Как оказалось, ребенок страдал онкологическим заболеванием.

"Ей был год и восемь месяцев, когда ее не стало. Верите, беременность протекала чудовищно, роды были тяжелые, словно какое проклятие. Саша родилась с врожденной аномалией почки. Она все время плакала. В Ижевске ей сделали операцию, тогда мы и узнали диагноз. Саша попала в онкоцентр, но я забрала ее из больницы, не хотела, чтобы ее и дальше мучили. Невозможно передать, как тогда было тяжело это принять", — поведала Ольга Николаевна Борису Корчевникову. Рассказ звезды советского кино показался ведущему убийственным в своей откровенности, он даже изменился в лице.

Вскоре после смерти малышки Науменко узнала, что беременна. Но она была не готова снова становиться матерью. "Я очень боялась рожать, не была готова к этому. Муж поддержал, он тоже боялся безумно, поэтому я сделала аборт, это мой грех", – поделилась Науменко. Спустя 12 лет артистке опять выпал шанс родить наследника. У звезды советского кино и ее мужа родилась дочь Светлана.

Науменко вспоминает, что ее избранник был потрясающим отцом и мужем, но, к сожалению, его тоже забрал рак. Врачи обнаружили опухоль, когда болезнь была уже на последней стадии.