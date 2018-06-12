42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Всего через полгода после родов актриса Елена Захарова может позволить себе фотографироваться на пляже в Сочи в одном лишь бикини. Доказательством этому служат фотографии ,которые она сама разместила на своей странице в Instagram.
На первом кадре актриса сидит на морском берегу, раскрыв перед собой брошюру фестиваля "Кинотавр".Однако уже на втором снимке рассмотреть ее фигуру можно во всех подробностях – лежащую в купальнике Елену Захарову сняли в полный рост.
Подписчики обратили внимание на то, что с момента родов прошло всего полгода. Они уверены, что у актрисы есть какой-то секрет, позволяющий быстро приводить свое тело в форму.
"Елена, Вы идеальны!!! Поделитесь, пожалуйста, секретом) Мы тоже такую фигуру желаем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нет слов, как все идеально! Как возможно за такой короткий срок...!?", "Шикарная фигура", "Прекрасно выглядите, после рождения дочки. Вы прекрасны 😘😘😘", "Елена ! Как вы так быстро убрали животик?!👍", – не унимались восторженные комментаторы.
Напомним, 42-летняя Елена Захарова родила дочь 8 декабря 2017 года. Долгое время она держала свою беременность в тайне и раскрылась только тогда, когда прятать округлившийся живот было уже невозможно. Всего спустя два месяца после родов актриса вернулась на сцену. Тогда многие отметили, как быстро она смогла восстановиться.
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