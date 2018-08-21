Звезда "Убойной силы" вогнала в краску Корчевникова

Андрей Федорцов стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист рассказал, как непросто складывалась его личная жизнь.

Федорцов не планировал становиться актером. Он пробовал себя на разных поприщах: трудился администратором, рабочим по обслуживанию здания, машинистом сцены. Волею случая попал в Санкт-Петербургскую театральную академию, которую успешно окончил, и поступил работать в театр.

Слава пришла к Андрею уже в довольно зрелом возрасте, зрители полюбили его после роли в сериале "Убойная сила". Обаятельный актер с добрыми глазами моментально завоевал сердца россиянок.

Стоит отметить, что Федорцов никогда не был обделен женским вниманием. Однако личное счастье долгое время не складывалось. У него было несколько многолетних романов, которые так и не привели в ЗАГС. Актер был влюблен в японку, а после у него были серьезные отношения с англичанкой, ради которой он даже на время переехал в Англию, но быстро вернулся на родину.

Следующая зазноба родила Федорцову сына Михаила, однако наследник не заставил его отвести избранницу под венец. "Мы видимся с сыном, общаемся, все хорошо. Понимаете, если нет любви – надо уходить. Я ушел, но я их не бросал, всегда помогал", – рассказывает артист.

После у актера были отношения с художницей Екатериной, которая родила от него дочь Варвару. Однако и она не смогла заставить звезду сериала сделать предложение. "Катя – замечательная молодая женщина, мы тоже общаемся сейчас. Ну вот не сложилось у нас, так бывает", – отзывается о бывшей возлюбленной актер.

Тем не менее Андрей смог найти ту единственную, на которой все же решил жениться, – ее также зовут Екатерина. Артист уверяет, что наконец-то нашел настоящую любовь, и тот факт, что избранница намного выше, его совсем не смущает. "Она – моя самая любимая женщина. Я влюбился, когда ее только увидел. Мы вместе уже пять лет, но до этого времени я про нее никому не рассказывал", – признается артист.

В браке у Федорцова родились две дочери. "Представляете, через 20 минут после родов Катя сказала, что можно родить еще одного ребенка. Женщина с характером, я таких люблю", – поделился актер. Сейчас Андрей продолжает активно сниматься в кино и много времени проводит с детьми.

В конце программы артист сказал ведущему Дмитрию Корчевникову, что тому пора заводить детей и для этого необязательно жениться. "А у вас есть квартира?" – с ехидством спросил артист. "Есть", – нерешительно ответил ведущий. "Вы же водите кого-нибудь?" – с напором продолжил Андрей. "Могу", – невпопад ответил Борис, заливаясь краской и вжимаясь от смущения в кресло. "35 – надо детей уже. Уже должно быть трое!" – заявил Федорцов.