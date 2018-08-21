"Его не приглашали!": дочка наказала Никиту Михалкова

Надежда Михалкова – младшая дочь Никиты Михалкова – готовится представить ленту "Проигранное место", с которой дебютирует как режиссер. С этой ролью она справилась самостоятельно и к знаменитому отцу за помощью не обращалась.



Надя решила полагаться только на свои силы и знания – гордая! "Приглашения на съемочную площадку отец не получал. Он наказан", – заявила она. Видимо, дело в том, что долго циркулировали слухи о серьезной ссоре между Надеждой и отцом якобы после того, как она вышла замуж за Резо Гигинеишвили в 2011 году.

Супруга режиссера уверяет, что у них в семье так принято. Мол, в этом и заключается главный принцип воспитания детей. "Никита Сергеевич приучает детей к независимости, – призналась Татьяна Михалкова. – Он считает, что они всего должны добиться сами – без помощи громких имен, связей и денег родителей. Когда наши дети работают в качестве режиссеров или актеров над тем или иным фильмом, то самое большее – могут показать отцу уже готовую работу. А так, чтобы он давал какие-то советы, помогал, это у нас не принято. Вот и сейчас Артем снял фильм, не обращаясь к отцу, не пользуясь услугами его киностудии. Только пригласил его на закрытый показ".

Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 28 Июл 2018 в 11:01 PDT

А Надя Михалкова рассказала, что после того, как побывала по другу сторону камеры, начала лучше понимать профессию и характер отца. "Я после опыта съемки своей картины стараюсь не расстраивать режиссера, делаю все хорошо, четко и талантливо. А если серьезно, режиссура – огромный опыт. Я многому научилась и пока пробы делала, и пока смотрела, как молодые актеры работают в кадре", – цитирует младшую дочку Никиты Сергеевича "Телепрограмма".