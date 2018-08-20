Лорак засветилась с новым мужчиной после семейного скандала
Фотография появилась в Stories артистки. Внимание привлекло то, что снимок певица украсила смайликом в форме сердца. В кадре – улыбающаяся Ани в солнцезащитных очках. Поклонникам остается только гадать, кем же является незнакомец для Лорак: новым избранником или просто приятелем.
Как писали Dni.Ru, скандал в семье Ани Лорак разгорелся после того, как мужа певицы, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу и даже касался интимных мест, не скрывая близких отношений.
Лорак скандал в семье пока не комментирует. Исполнительница предпочитает деликатно молчать.
После этого Лорак на некоторое время полностью прекратила публиковать новые снимки в своем микроблоге, чем напугала поклонников. Ведь Ани – активный пользователь соцсети Instagram. Когда певица прервала молчание, фолловеры заметили перемены в ее внешности: артистка выглядела очень уставшей и печальной.
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