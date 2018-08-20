Летучая на краю крыши намекнула на беременность

Телеведущая Лена Летучая неосторожной фразой дала повод для возникновения слухов. Поклонники ждут, когда у звезды появится первенец.

Елена уже более года счастлива в браке с бизнесменом и адвокатом Юрием Анашенковым. Поэтому то и дело поговаривают о возможной беременности Елены. Поклонники внимательно следят за аккаунтом Летучей в Instagram, пытаясь рассмотреть изменения в фигуре или обнаружить какой-либо намек на интересное положение телеведущей.

И вот в комментариях под одним из опубликованных снимков Лена неосторожно написала фразу, которая ассоциируется у многих с беременностью. "В ожидании чуда🍃", – указала ведущая. Примечательно, что в кадре звезда запечатлена спиной к камере. Летучая стоит на краю крыши многоэтажного дома и любуется окрестностями.

"Эта фраза может быть применима только к одному, и только ... искренне желаю вам это "чудо", знаю, как никто другой, жизнь наполнится смыслом, а до этого все было суета (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну да. Эта фраза обычно о беременности. Елена, аккуратнее, желтая пресса не дремлет 😉", "нет, отстаньте от Лены, вас только дети и интересуют, это ее личное дело, и никто не имеет права лезть в личную жизнь Лены", "Ну и правильно. У них должно быть семеро по лавкам! Какая Мама👸!!!!! какой папа 🎅(деда мороза все любят)..... 🙏все будет", – рассуждали интернет-обыватели.

Напомним, в августе 2016 года телеведущая Елена Летучая вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова. Красивая свадебная церемония прошла на Санторини. От предыдущего брака у мужчины есть двое детей.