"Подрывают мой авторитет": возмущенная Польских выступила с заявлением

Галина Польских пристыдила журналистов за непроверенные сообщения о госпитализации. Народная артистка считает, что СМИ подрывают ее авторитет.

Галина Польских здорова – она проходит плановый осмотр в одной из московских больниц. Сообщения о госпитализации из-за укуса пчелы актрису просто возмутили.

"Это все ложь и неправда! Стыдно, что такое пишут. Они подрывают авторитет человека, актрисы", – заявила Польских телеканалу "360".

Информация об экстренной госпитализации народной артистки появилась 19 августа. Сообщалось, что актрису укусила пчела, у нее сильнейшая аллергия и затруднения с дыханием. Позже появилась информация о том, что после оказания медицинской помощи актрису отпустили. Никаких деталей при этом не приводилось.

Другие СМИ писали, что после гастролей в Лондоне и съемок сразу в трех сериалах Галина Александровна отправилась на дачу в Московскую область. Там она позволила себе съесть несколько киви. Через некоторое время артистка почувствовала себя плохо. К счастью, все эти сообщения не подтвердились.



Народная артистка России Галина Польских в последнее время редко дает интервью, не посещает светские мероприятия и мало снимается. Но возмущение, вызванное "новостью", заставило актрису прервать молчание.

Публикация от Билеты со скидкой �� (@msk_teatr) 27 Ноя 2017 в 8:32 PST

Свои самые заметные и любимые зрителями роли Польских сыграла в фильмах "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень", "По семейным обстоятельствам". Всего в послужном списке актрисы более 150 картин, сейчас она играет в пяти театральных постановках.