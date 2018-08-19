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Народная артистка Польских срочно госпитализирована

Галина Польских. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Markalova
Народная артистка России Галина Польских в срочном порядке доставлена в больницу. Сообщается, что у актрисы началась аллергическая реакция из-за укуса Осы.
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По последним данным, Польских госпитализировали в одну из подмосковных клиник. Ей оперативно оказали всю необходимую помощь, передает Telegram-канал 112.

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Отмечается, что Польских ужалила оса. Из-за этого и у актрисы началась сильная аллергическая реакция: слабость и проблемы с дыханием.

По некоторым данным, после оказания медицинской помощи актрису отпустили. Однако какие-либо подробности происшествия на данный момент не уточняются.

Ранее в Сети появилось свежее фото легендарной актрисы Галины Польских. Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к изменившейся внешности артистки.

Актриса Александра Урсуляк опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с прославленной артисткой Галиной Польских. Отметим, что в последнее время легендарная актриса редко дает интервью, не посещает светские мероприятия и мало снимается.

19 августа 2018, 17:10

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