"Мам, ты пьяная что ли?": дочь осудила актрису Добровольскую

Народная артистка Евгения Добровольская не мыслит жизни без профессии. Она много снимается и играет в театре, однако это не мешает ей быть матерью четверых детей.

Евгения виртуозно совмещает карьеру и личную жизнь. Ее трое сыновей и дочь практически выросли за кулисами.

Старший наследник Степан родился в самом начале творческого пути Добровольской. Тогда она не могла позволить себе отказаться от роли, поэтому часто мальчик посещал съемочные площадки вместе с матерью. Евгения сажала его в операторскую тележку, чтобы он не плакал и дал сыграть эпизод.

Был еще один забавный случай с участием отпрыска звезды. "Помню, забираю дочь Настю из садика. Идем, я репетирую. А играли мы тогда "Деревню дураков" во МХАТе, моя роль – алкоголички Любки. Я иду, репетирую походку. Дочь смотрит на меня и говорит: "Мам, ты пьяная что ли?" – поведала артистка.

По словам Добровольской, ранее у нее не было мыслей о том, что она что-то недодает детям, ведь актерство – это ее жизнь. "Лет с 12 я знала, кем буду, поэтому мне не были интересны одноклассники и их увлечения", – призналась Евгения.

Она вспомнила, что родные не одобряли ее выбор профессии: мама была категорически против, а отец относился к этому решению с настороженностью. Несмотря на протесты близких, Добровольская поступила в ГИТИС. И уже потом, когда Евгения стала сниматься в кино и блистать на театральной сцене, они стали ею гордиться. Об этом и многом другом народная артистка расскажет Татьяне Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" в среду, 22 августа, в 13:35.