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Шоу-бизнес

Литвинова набросилась с бранью на Охлобыстина

Рената Литвинова и Иван Охлобыстин. Фото: dni.ru
Иван Охлобыстин в откровенном интервью заявил, что имя Ренаты Литвиновой стало брендом. Хотя раньше, по словам популярного актера, звезда была совсем другой.
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Судьба свела Ивана Охлобыстина со множеством известных российских артистов и, что важнее, сдружила их. К примеру, артист поддерживает отношения с Михаилом Ефремовым. А еще у Ивана много подруг из кинотусовки. Он считает, что они "огонь".

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

"Вот Машка Голубкина – очень шумливое, активное, прямо такое ба-бах! – счастье. Я уж не знаю, какой женщиной была Раневская, но, думаю, до Машки ей не дотянуть. Машка Голубкина – это бомба. Недавно мы думали, что частью нашей компании станет Боря Ливанов – сын лучшего Шерлока Холмса мира. Но не срослось. Я не знаю все эти пикантные нюансы, но Борису было бы тяжело с Машкой, она представляла опасность для него. Барышня-амазонка, у нас все такие: Оксанка моя, Женька Добровольская, Ритка Симоньян, Дуня Смирнова, Рената Литвинова. Глыбищи! Боевые женщины Спарты", – охарактеризовал их Охлобыстин.

Иван отметил, что знал Ренату Литвинову совсем не такой, какой она сейчас видится общественности. "Она училась на сценарном во ВГИКе и была простой девчонкой, которую воспитывала мама-стоматолог. Хохотушка ужасная. Но не болтливая, ей можно было рассказать спокойно откровенные вещи. Девочка-друг. Рената меня в армию провожала", – сообщил актер.

Когда же Иван вернулся, Ренату буквально не узнал. По его словам, она стала мультипликационной. "Очень я удивлялся: "Рената, яблочко мое моченое, а почему ты так изменилась, как будто ты утонула?" Она на меня ругалась. Но она добрый человек, простила", – цитируют Ивана Охлобыстина "7Дней".

Тем не менее актер отзывается о Ренате тепло и нетривиально, отмечая, что она очень смелая. "Литвинова не просто боевая женщина. Она как камикадзе. Если ей дать задание взорвать линкор, она не задумается. Правда, перед этим обязательно сделает педикюр, маникюр, подведет стрелки, накрасит губы красной помадой и напишет элегантное воздушное эссе. Потом еще немного пококетничает с техником, который торпеды завинчивает, сделает глоток шампанского и попросит, чтобы вслед ей бросили розочку. Она – абсолютно точно – представитель иной цивилизации…" – заключил актер.

Автор: Наталья Аряева29 сентября 2017, 16:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем занималась Литвинова в театре

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