"Роль Дианы Шурыгиной": названа причина постоянных скандалов с Паниным

Алексей Панин вновь привлек к себе внимание прессы. Артист и его дочь решили покинуть борт самолета прямо перед вылетом, что привело к задержке рейса на несколько часов. Другие пассажиры, которые стали заложниками ситуации, обвинили звезду российского кино в дебоше. После Алексей записал саркастичный ролик, в котором насмехается над Керченским мостом, чем снова вызвал недовольство россиян. Многие знаменитости раскритиковали артиста за его действия.

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Панин имеет право на собственное мнение и может вести себя так, как считает нужным, но ровно до того момента, пока это не ущемляет интересы других. "Я не согласен с резкими заявлениями Панина. Можно эпатировать, но нельзя разрушать и прибегать к хабальству, которое присуще низшим слоям населения", – отметил он.

Композитор Юрий Лоза сообщил, что Алексей просто следует общемировой тенденции – добиться популярности любой ценой. Он подчеркнул, что достигать славы таким способом – удел личностей, не обремененных моральными принципами.

Однако психологи отмечают, что скандальная известность не влияет на востребованность. "Для подавляющего большинства людей профессия идет параллельно с рассказами, с кем они подрались и где в голом виде бегали. Повысить профессиональный статус таким образом невозможно, но и понизить нельзя. Тем более что у Панина и Волочковой он и так уже ниже некуда", – заявил кандидат психологических наук Леонид Радзиховский.

ТВ-эксперт и писатель Анетта Орлова предположила, что Алексей не может выйти из образа отрицательного персонажа, а провокативный характер его поступков заложен в структуру его личности. Аналитик отметила, что подобные ситуации подогреваются звездами искусственно – чтобы оставаться на виду. Но максимум, на который можно рассчитывать в такой ситуации, – это роль "условной Дианы Шурыгиной" в потоке ток-шоу на федеральных каналах, сообщает Ura.ru.

Добавим, что Панин любит провоцировать и подстрекать публику. Правда, не словом, а делом. Достаточно вспомнить историю, которую они с друзьями придумали для журналистов телеканала НТВ в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаки. Позже Панин записал и выложил в Сеть видео, как его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива.