Оскандалившийся Панин осквернил Крымский мост

Российский актер Алексей Панин после дебоша в самолете оказался в центре нового скандала. На этот раз в инцидент оказался втянут Крымский мост.



Панин поделился странным видео в социальных сетях. На опубликованных кадрах артист нелестно высказывается о строительстве Крымского моста.

"Спасибо нашему президенту за то, что построил такой чудесный Крымский мост. Дети от рака, правда, ********* (умерли – прим. ред.) за это время. Но то такое. Это – самая большая необходимость в стране", – заявил Панин. После этого актер в прямом смысле целует асфальт и начинает куда-то бежать.

Стоит отметить, что перед этим артист прогуливается по улицам Крыма вместе со своей дочерью. Пользователи Сети пришли к выводу, что на Крымском мосту, скорее всего, актера снимает дочь Нюся.

Напомним, ранее актер Алексей Панин устроил скандал на борту самолета, вылетающего из Симферополя. Рейс пришлось задержать.

В последние годы Алексей Панин все чаще становится героем первых новостных полос не благодаря своему актерскому таланту, а из-за скандальных поступков. Так, общественность то и дело обсуждает неоднозначные выходки 40-летней звезды, зачастую осуждая артиста.