Названа причина смерти режиссера Брусникина

Актер, режиссер и сценарист Дмитрий Брусникин в последние два месяца страдал от сердечной недостаточности и проходил лечение в Боткинской больнице, сообщает сайт "Комсомольская правда". По всей видимости, эта болезнь и стала причиной его скоропостижной кончины. Врачи отмечали положительную динамику, а режиссер чувствовал себя хорошо. Однако по каким-то причинам его самочувствие резко ухудшилось.

Напомним, что Дмитрий Брусникин скончался 9 августа в возрасте 60 лет. Он был художественным руководителем московского театра "Практика". Телезрители запомнят Брусникина по ролям в сериалах "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Сыщики" и "Досье детектива Дубровского". Он преподавал актерское мастерство многим звездам, среди которых Сергей Лазарев, Дарья Мороз, Александра Урсуляк, Екатерина Соломатина и Софья Ануфриева.