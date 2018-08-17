Панина накажут рублем за дебош на борту лайнера

Актеру Алексею Панину, возможно, придется возместить убытки за задержку рейса Симферополь – Москва. И тот факт, что артист вел себя относительно спокойно, покидая самолет, не спасет его от ответственности.

Представители авиакомпании "Россия" сообщили журналистам, что согласно внутреннему регламенту, если пассажир отказывается от полета и покидает самолет, необходимо вызвать наряд полиции и обследовать воздушное судно. Даже если клиент, передумавший лететь, ведет себя мирно, по правилам сотрудники должны осмотреть борт, что, естественно, приведет к задержке вылета.

Поэтому в соответствии с регламентом компании-перевозчика будет рассматриваться вопрос о возмещении Паниным убытков, связанных с многочасовой отсрочкой начала полета. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, накануне поздно вечером почти на два часа был задержан рейс Симферополь – Москва. Когда лайнер был готов отправиться в путь, Алексей решил встать и походить по салону, пишет сайт газеты "Комсомольская правда". Бортпроводники попросили артиста присесть, но он отказался выполнять распоряжения и в целом вел себя неадекватно. Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина и его дочь вывели из салона, из-за дебоша рейс был задержан.

На следующий день Алексей и его наследница Анна пытались объяснить странное поведение на борту лайнера. В своем Instagram артист опубликовал видеозапись, на которой сообщил: "Мы просто не полетели. Мы остались в Симферополе, у нас есть свои причины".

Однако работники аэропорта сообщили ТАСС, что при взлете у артиста началась паника. "Он испугался просто, попросил выйти. Буквально 15-20 минут заняло это", – рассказал инсайдер.