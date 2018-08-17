Панин заставил дочь объясняться за скандал в самолете

Алексей Панин после скандала в самолете записал видеообращение. Объяснить ситуацию попыталась дочь актера Нюся.

"Средства массовой информации опять устроили шумиху..." – начал свою речь Панин, но его тут же перебила Нюся. "Что мы устроили дебош в самолете", – добавила девочка.

При этом Нюся вела себя так, будто заранее выучила речь, но, растерявшись перед камерой, немного запуталась. Продолжить объяснение ей помог отец.

"Пожалуйста, умоляю вас, отстаньте уже от нас. Никакого дебоша мы не устраивали, мы не полетели по своим причинам. И почему-то оказалось, что мы устроили дебош. Ну сколько можно врать людям? Что вы высасываете из пальца бурю в стакане? Мы просто не полетели. Мы остались в Симферополе, у нас есть свои причины", – заявили в один голос артист и его дочь.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 16 Авг 2018 в 11:27 PDT

Ранее произошедшее прокомментировал представитель аэропорта. По его словам, артист с дочерью самостоятельно и по своему желанию покинули лайнер перед взлетом. Якобы у артиста произошла паника из-за того, что он "почувствовал неладное".

Накануне поздно вечером почти на два часа был задержан рейс Симферополь – Москва. Позже оказалось, что во время взлета лайнера Алексей Панин повел себя неадекватно. Очевидцы посчитали, что актер был пьян.