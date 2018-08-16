Бывшая жена Вороненкова рассказала об оргиях

Денис Вороненков избивал свою первую жену, изменял ей и устраивал оргии. А после его смерти бывшая супруга и Мария Максакова дружат домами.

Оперная дива Мария Максакова избегает встреч с матерью Вороненкова. А вот его первая жена с Людмилой Николаевной всегда поддерживала хорошие отношения. Они не виделись много лет, и не смогли сдержать слез, встретившись в студии программы "На самом деле".

Мать Вороненкова призналась, что всегда относилась к его первой жене, как к родной дочери. Светлане было всего 17 лет, когда она стала частью их семьи. И позже, даже после развода с Денисом, она общалась с его близкими – проводила вместе праздники и часто созванивалась.

Жизнь с убитым на Украине год назад бывшим депутатом была нелегкой, рассказала Светлана Макеенко. В начале совместной жизни им не хватало денег. Чтобы выбраться из нищеты, Вороненков работал официантом на теплоходе. И это изменило его судьбу. Он завел первые знакомства с представителями криминального мира. По словам Светланы, Денис "перегонял машины, покупал телевизоры, кого-то кидал".

Постепенно Вороненков все больше отдалялся от семьи, вскоре начал изменять жене. – он стал меньше времени уделять семье, а затем и вовсе начал изменять жене. Первый серьезный конфликт между супругами возник, когда Светлана застала его дома с другой женщиной. Денис ее тогда избил. "Он был зол, что я пришла. И он набросился на меня с кулаками. В дом он не пустил. Ночью я уехала в Минск", – вспоминает Светлана. После того инцидента у Светланы действительно было сильно разбито лицо – это подтвердил друг Вороненкова Евгений. Мать Дениса, узнав о его жестокости, перестала с ним общаться.

И это было далеко не единственной причиной, побудившей Светлану уйти от мужа. По ее словам, политик неоднократно призывал ее вступить в интимную связь с несколькими мужчинами. "Мы были дома. К нам пришел его друг с женой. Играли в карты. Он сказал, что типа кто проиграет, тот всем и поменяется", – вспоминает Макеенко. Тут эксперты программы вспомнили, что у Вороненкова был бизнес в порноиндустрии. Однако на Украине ему не удалось добиться успеха на этом поприще.

А Мария Максакова, вместе с которой Вороненков сбежал из России на Украину, потеряв супруга, не стала возвращаться на родину. В Киеве она занимается воспитанием двухлетнего сына Ванечки и взрослой дочери Вороненкова от первого брака со Светланой Макеенко. Ее старшие дети находятся с отцом в Москве. Марию и Светлану сейчас сблизила общая беда – они не могут получить причитающееся им наследство Дениса.